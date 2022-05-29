Перес переживав після поразки 0:4 від «Барселони». Анчелотті заспокоїв його одним реченням
Клопп: «Впевнений, що ми повернемося. Де там фінал наступного сезону? Стамбул. Бронюйте готель»
Тренер «Ліверпуля» намагається з позитивом сприймати поразку від «Реалу»
14:33
Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп вірить в те, що наступного сезону його команда знову вийде до фіналу Ліги чемпіонів:
«Коли ми програли фінал проти «Севільї» у Базелі чи «Реалу» у Києві, то не відчував, що це погано дістатися до фіналу.
Це інший тип успіху, не той, котрий ти хотів би отримати, та все ж… Я чітко впевнений, що ми повернемося.
Саме так. Ці хлопці дійсно конкурентні, це чудова команда, так що ми зробимо це ще раз. Очевидно, що нам потрібно постаратися трохи більше, ніж іншим, але без проблем. Де там фінал наступного сезону? Стамбул. Бронюйте готель».
Також Клопп назвав головну причину поразки від «Реалу» у фіналі Ліги чемпіонів.
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