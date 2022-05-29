Клопп: «Впевнений, що ми повернемося. Де там фінал наступного сезону? Стамбул. Бронюйте готель»

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп вірить в те, що наступного сезону його команда знову вийде до фіналу Ліги чемпіонів:

Це інший тип успіху, не той, котрий ти хотів би отримати, та все ж… Я чітко впевнений, що ми повернемося.

Саме так. Ці хлопці дійсно конкурентні, це чудова команда, так що ми зробимо це ще раз. Очевидно, що нам потрібно постаратися трохи більше, ніж іншим, але без проблем. Де там фінал наступного сезону? Стамбул. Бронюйте готель».