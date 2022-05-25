Клопп: «Ми там, де ми є. Давайте просто завершимо сезон на висоті»
Клопп визнаний кращим тренером сезону в АПЛ
Хоч «Ліверпуль» і не виграв чемпіонат
Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп визнаний кращим тренером сезону в АПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Цікаво, що «Ліверпуль» при цьому зайняв 2 -е місце в АПЛ, поступившись «Ман Сіті». «Ліверпуль» за весь сезон жодного разу не поступився в рідних стінах.
Другий раз в кар'єрі Клоппа його визнають кращим тренером сезону, раніше це було в кампанії 2019/20.
Нагадаємо, «Ліверпуль» ще чекає фінал Ліги чемпіонів. Суперник - «Реал». Матч відбудеться 28-го травня.
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