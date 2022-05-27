Клуб, який вийшов в АПЛ, цікавиться Ярмоленко

Українець може залишитися в Англії

Український вінгер Андрій Ярмоленко може перебратися в «Фулхем», повідомляє журналіст Екрем Конур в своєму Twitter.

За його інформацією, новачок АПЛ хоче підписати півзахисника, адже він дістанеться безкоштовно.

Контракт Ярмоленко з «Вест Хемом» завершується 30 червня, українець стане вільним агентом. «Вест Хем» вже офіційно оголосив про відхід Ярмоленко.

Відзначимо, що «Фулхем» в наступному сезоні виступатиме в АПЛ, так як піднявся з Чемпіоншипа.