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Клуби АПЛ зацікавлені в послугах зоряного форварда «Барселони»

28-річний гравець влітку може переїхати в Англію<br> <br>
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17:55
Клуби АПЛ зацікавлені в послугах зоряного форварда «Барселони»
Мемфис Депай / Фото - sponsorship.org
Форвард «Барселони» Мемфіс Депай може змінити клубну прописку і перебратися в АПЛ. 

У послугах 28-річного нідерландця зацікавлені «Арсенал», «Евертон» і «Ньюкасл Юнайтед». Про це повідомляє Sport.es.

«Каноніри» бажають підписати Депая в якості заміни Олександру Ляказетту і Едварду Нкетії, які можуть влітку покинути «Арсенал» на правах вільного агента.

Раніше стало відомо, що іспанський клуб готовий продати 28-річного футболіста, щоб виручити кошти на посилення команди. Чинна угода з Депаєм закінчується в кінці наступного сезону.

У поточному сезоні нападник взяв участь в 27 матчах Ла Ліги, в яких забив 12 голів і віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що на Мемфіса претендують італійські клуби. Серед них – «Ювентус», «Мілан» і «Інтер».
Володимир Кириченко
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Теги

Мемфіс Депай Барселона (футбол) Арсенал Лондон Евертон Ньюкасл

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