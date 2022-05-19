Депай цікавий клубам Італії і своєї колишньої команди
Клуби АПЛ зацікавлені в послугах зоряного форварда «Барселони»
28-річний гравець влітку може переїхати в Англію<br> <br>
Мемфис Депай / Фото - sponsorship.orgФорвард «Барселони» Мемфіс Депай може змінити клубну прописку і перебратися в АПЛ.
У послугах 28-річного нідерландця зацікавлені «Арсенал», «Евертон» і «Ньюкасл Юнайтед». Про це повідомляє Sport.es.
«Каноніри» бажають підписати Депая в якості заміни Олександру Ляказетту і Едварду Нкетії, які можуть влітку покинути «Арсенал» на правах вільного агента.
Раніше стало відомо, що іспанський клуб готовий продати 28-річного футболіста, щоб виручити кошти на посилення команди. Чинна угода з Депаєм закінчується в кінці наступного сезону.
У поточному сезоні нападник взяв участь в 27 матчах Ла Ліги, в яких забив 12 голів і віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що на Мемфіса претендують італійські клуби. Серед них – «Ювентус», «Мілан» і «Інтер».
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