Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Мер Києва Віталій Кличко в шоу «Бомбардир» висловився про виїзд гравців «Динамо» і «Шахтаря» за кордон.
«По-різному можна трактувати цю ситуацію. Кожен повинен реалізовувати і докладати до перемоги максимум, що він може зробити.
У людей культури є свій фронт. Якщо людина може максимально звернути увагу і бути корисним країні, він повинен цим користуватися.
Переконаний, що збірна може звернути увагу, зібрати гроші і підняти співтовариство. Тому що у спорту немає меж. Спорт в силах змінити світ.
Хтось буде говорити: «Замість того щоб грати в футбол, взяли б зброю і захищали». Я впевнений, що, якщо буде критична ситуація, хлопці зможуть взяти зброю і захищати країну. Але на сьогоднішній момент вони можуть зробити те, що інші не можуть зробити.
Вкрай важливо увагу всього світу і підтримка. Ми розуміємо, що без підтримки нам буде дуже важко ».
Зараз багато гравців «Динамо» і «Шахтаря» в складі національної збірної України готуються до матчу проти Шотландії.
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