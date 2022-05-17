Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»

Мер Києва Віталій Кличко в шоу «Бомбардир» висловився про виїзд гравців «Динамо» і «Шахтаря» за кордон.

У людей культури є свій фронт. Якщо людина може максимально звернути увагу і бути корисним країні, він повинен цим користуватися.

Переконаний, що збірна може звернути увагу, зібрати гроші і підняти співтовариство. Тому що у спорту немає меж. Спорт в силах змінити світ.

Хтось буде говорити: «Замість того щоб грати в футбол, взяли б зброю і захищали». Я впевнений, що, якщо буде критична ситуація, хлопці зможуть взяти зброю і захищати країну. Але на сьогоднішній момент вони можуть зробити те, що інші не можуть зробити.

Вкрай важливо увагу всього світу і підтримка. Ми розуміємо, що без підтримки нам буде дуже важко ».