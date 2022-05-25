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Колишній тренер збірної України: «Я боюся матчу з Шотландією»
Буряк вважає, що команда Петракова провела занадто мало поєдинків для підготовки
Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк висловився про прийдешнє матчі національної команди проти Шотландії.
- Те, що збірна України більше не проведе спарингів, читалося. Складно зараз за короткий період знайти гідного суперника. В даному випадку не залишається нічого іншого, як зіграти двосторонку. Звичайно, це дуже погано. Сезону немає, дефіцит ігрової практики величезний.
- Все настільки складно?
- Так, я боюся цього матчу - з шотландцями ... Я грав в Шотландії і знаю, як там складно. Якщо там дрогнешь, пиши пропало. Незважаючи на те, що шотландці останнім часом значно додали в грі з м'ячем, головними в протистоянні з ними стануть хороші кондиції, витримка під божевільним тиском. Сподіваюся, збірної України вистачить духу, щоб не дрогнуть.
Збірна України зіграє з Шотландією в відборі на ЧС-2022 1 -го червня. Легіонери з АПЛ вже прибули в розташування «синьо-жовтих».