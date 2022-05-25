Колишній тренер збірної України: «Я боюся матчу з Шотландією»

Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк висловився про прийдешнє матчі національної команди проти Шотландії.

- Все настільки складно?

- Так, я боюся цього матчу - з шотландцями ... Я грав в Шотландії і знаю, як там складно. Якщо там дрогнешь, пиши пропало. Незважаючи на те, що шотландці останнім часом значно додали в грі з м'ячем, головними в протистоянні з ними стануть хороші кондиції, витримка під божевільним тиском. Сподіваюся, збірної України вистачить духу, щоб не дрогнуть.