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Конте ще на сезон затримається в «Тоттенхемі»

Італійцю пообіцяли насичене літнє трансферне вікно
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
21:27
Конте ще на сезон затримається в «Тоттенхемі»
Антоніо Конте / Фото - Twitter
Головний тренер «Тоттенхема» Антоніо Конте залишиться в лондонському клубі ще на сезон. Про це повідомляє The Telegraph.

Італійський фахівець провів переговори зі спортивним директором клубу Фабіо Паратічі в Турині. 

Сторони домовилися продовжити співпрацю, а Паратічі пообіцяв Конте, що цього літа «Тоттенхема» придбає не менше шести футболістів.

Раніше Конте заявив, що не вважає свою команду топовою.

Володимир Кириченко
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Теги

Антоніо Конте Тоттенхем

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