Конте: «В АПЛ є монстри, а є «Тоттенгем»
Конте ще на сезон затримається в «Тоттенхемі»
Італійцю пообіцяли насичене літнє трансферне вікно
Антоніо Конте / Фото - TwitterГоловний тренер «Тоттенхема» Антоніо Конте залишиться в лондонському клубі ще на сезон. Про це повідомляє The Telegraph.
Італійський фахівець провів переговори зі спортивним директором клубу Фабіо Паратічі в Турині.
Сторони домовилися продовжити співпрацю, а Паратічі пообіцяв Конте, що цього літа «Тоттенхема» придбає не менше шести футболістів.
Раніше Конте заявив, що не вважає свою команду топовою.
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