Контрольний матч збірної України проти команди Мбокані зірвався
Причини дуже дивні
18:57
Фото - УАФ
Контрольний матч між збірними України та ДР Конго не відбудуться. Про це повідомляє Footrdc з посиланням на слова генсека федерації футболу країни Бельге Ситатуала.
Проблема виникла після рішення влади Брюсселя, де і повинна була пройти зустріч. Вони не захотіли виділяти велику кількість поліції для забезпечення безпеки діаспор обох країн.
Організатори зустрічі планували перенести її в Словенію. Однак даний варіант не влаштував другу сторону.
Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков повідомив, що попросив організувати п'ять спарингів.
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