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Світовий бокс. Тижневик

Контрольний матч збірної України проти команди Мбокані зірвався

Причини дуже дивні
Футбол
18:57
Контрольний матч збірної України проти команди Мбокані зірвався
Фото - УАФ

Контрольний матч між збірними України та ДР Конго не відбудуться. Про це повідомляє Footrdc з посиланням на слова генсека федерації футболу країни Бельге Ситатуала.

Проблема виникла після рішення влади Брюсселя, де і повинна була пройти зустріч. Вони не захотіли виділяти велику кількість поліції для забезпечення безпеки діаспор обох країн.

Організатори зустрічі планували перенести її в Словенію. Однак даний варіант не влаштував другу сторону.

Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков повідомив, що попросив організувати п'ять спарингів.

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