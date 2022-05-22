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Коваленко зіграв півгодини проти «Наполі», але не допоміг «Спеції» уникнути розгрому

Команди відіграли останній матч в сезоні
Футбол Українські легіонери
16:10
Коваленко зіграв півгодини проти «Наполі», але не допоміг «Спеції» уникнути розгрому

У 38-му турі Серії А «Спеція» приймала «Наполі». Уже в першому таймі гості довели рахунок до розгромного.

У другому таймі на поле з'явився Віктор Коваленко в складі «Спеції», але своїй команді не допоміг.

«Спеція» не вилетіла з Серії А, завершивши сезон на 16 місці. «Наполі» з 3 -го місця відправиться в Лігу чемпіонів.

Серія А, 38-й тур

«Спеція - «Наполі» 0: 3

голи: Політано, 4, Зелінські, 25, Демме, 36

«Спеція»: Проведе (Поклик, 62), Ам'ян, Ніколау, Ерліч (Бертола, 80), Феррер, Ківер, Маджоре (Нгіамба, 73), Агудело (Сальседо, 73), Манай, Верде, Антист (Коваленко, 62).

«Наполі»: Мерет (Марфелла, 80), Дзанолі, Кулібалі, Жезус, Гулям, Демме (Замбо-Ангісса, 80), Лоботка, Зелінський (Мертенс, 67), Елмаз, Політано (Інсенье, 67), Петанья (Осімхен, 68).

попередження: Манай (45), Політано (51), Гулям (66).

Петро Приходько
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Спеція Віктор Коваленко Наполі

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