Козловський: «Львів був футбольної Меккою в останній рік»

У місті проходить підготовка збірної України U-19

Президент «Руха» Григорій Козловський розповів про поточну роль Львова в українському футболі.

Зазначимо, що збірна України U-19 у Львові готується до вирішальних матчів відбору на чемпіонат Європи.

«Львів був футбольною Меккою в останній рік, просто про це не всі знали. Зараз так сталося, що довелося дізнатися. У футболу теж має бути своя домівка, і я радий, що ФК «Рух» та академія нашого клубу стали домівкою для футболістів, які мають бажання та можливість тренуватися і розвиватись. Чим більше представників «Руха» буде у збірній U-19, тим більшими будуть шанси пробитися. Якщо серйозно, команда насправді є сильною, збалансованою, не випадково вона потрапила в фінальну частину. Головне, щоб хлопці показали, що вони українці, бійці, і результат прийде. Але група дійсно непроста. Чесно кажучи, тренерам не позаздриш. Але чим складніша група, тим легше буде її вигравати».

Збірна України U-19 в червні зіграє у відборі на чемпіонат Європи. Суперниками українців будуть Нідерланди, Сербія і Норвегія.

Нагадаємо, Рух буде представляти Україну в наступному сезоні юнацької Ліги UEFA.



