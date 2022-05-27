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Крім Довбика, «Торіно» хоче підписати ще одного гравця з УПЛ

Соломон перебереться в Італію?
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:49
Крім Довбика, «Торіно» хоче підписати ще одного гравця з УПЛ

Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон може перебратися в «Торіно», повідомляє Джанлука Ді Марціо в своєму Twitter.

У «Торіно» розглядають Соломона як заміну вінгер Йосіпу Брекалу, За яким полюють імениті клуби.

Відзначимо, що «Торіно» також хоче підписати форварда збірної України Артема Довбика.

Раніше Соломон заявив, що швидше за все покине «Шахтар».

Петро Приходько
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Теги

Манор Соломон Шахтар Донецьк Торіно

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