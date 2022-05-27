Соломон: «Швидше за все, я більше не буду грати в «Шахтарі»
Крім Довбика, «Торіно» хоче підписати ще одного гравця з УПЛ
Соломон перебереться в Італію?
Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон може перебратися в «Торіно», повідомляє Джанлука Ді Марціо в своєму Twitter.
У «Торіно» розглядають Соломона як заміну вінгер Йосіпу Брекалу, За яким полюють імениті клуби.
Відзначимо, що «Торіно» також хоче підписати форварда збірної України Артема Довбика.
Раніше Соломон заявив, що швидше за все покине «Шахтар».
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