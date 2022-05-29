Кроос – журналісту після перемоги у фіналі ЛЧ: «У тебе було 90 хвилин, а тепер ти ставиш мені два гівняні запитання»

Німець залишився незадоволений тим, що йому нагадали про складнощі «Реалу»

Півзахисник «Реалу» Тоні Кроос зірвався на журналісті після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над «Ліверпулем»:

Кроос: Щоб переварити цей успіх, буде потрібно кілька днів. Після матчу я шукав на трибуні своїх рідних, тому що для мене це особливий титул. Сьогодні вся сім'я була на стадіоні. Вже не раз говорив, що, нехай мені і доводилося вигравати Лігу чемпіонів раніше, але я завжди хотів, щоб всі діти були на стадіоні. Так і сталося сьогодні. Неможливо описати, наскільки це чудово.

Журналіст: Особливо з урахуванням того, що все було не так очевидно, якщо подивитися на хід гри?

Кроос: Пффф. Що очевидно? Перемога в Лізі чемпіонів в принципі не може вважатися чимось само собою зрозумілим. Ми здорово боролися, знали, що «Ліверпуль» – відмінна команда. Пффф, що значить не очевидно? Ми перемогли, ось і все!

Журналіст: Чи було для вас несподіванкою, що у «Реала» виникали такі великі проблеми?

Кроос: Чесно кажучи, у тебе було 90 хвилин на обдумування розумних питань. А тепер ти ставиш мені два такі гівняні запитання. Це безумство!

Журналіст: Я не думаю, що це так вже й погано, тому що…

Кроос: Зрозуміло, що в матчах з «Ліверпулем» іноді виникають проблеми. Що це за питання?! Це не якийсь матч групового етапу, а фінал Ліги чемпіонів.

Журналіст: Так, але було очевидно, що «Реал» з такими складнощами дійшов до фіналу…

Кроос: Перестань, я краще піду…

Нагадаємо, «Реал» завдав тільки один точний удар за весь матч у фіналі Ліги чемпіонів.