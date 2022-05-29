Куртуа після перемоги в ЛЧ: «Завтра весілля у брата, хочу вибачитися, що пропущу його»

Тібо Куртуа / Фото - Реал Мадрид

Голкіпер «Реала» Тібо Куртуа поділився емоціями після перемоги в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1:0). Слова бельгійця передає прес-служба UEFA.

Це один з кращих моментів в моїй кар'єрі. Я виграв багато престижних трофеїв з великими клубами, і тут - теж, але перемога в Лізі чемпіонів з «Реалом» - просто мрія!

Нічого подібного я раніше не відчував. Тільки народження дітей може зрівнятися з ним. Я пишаюся цією перемогою, але не хочу зупинятися на одному трофеї. Я хочу виграти другий, і третій, і четвертий.

Хочу вибачитися перед своїм братом. У нього завтра весілля, але я його пропущу!