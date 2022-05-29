Клопп назвав головну причину поразки «Ліверпуля» у фіналі Ліги чемпіонів
Куртуа після перемоги в ЛЧ: «Завтра весілля у брата, хочу вибачитися, що пропущу його»
Голкіпер «Реала» прокоментував завоювання довгоочікуваного для себе трофея
07:46
Тібо Куртуа / Фото - Реал Мадрид
Голкіпер «Реала» Тібо Куртуа поділився емоціями після перемоги в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1:0). Слова бельгійця передає прес-служба UEFA.
Ця перемога багато значить як для клубу, так і для мене особисто. Минуло вісім років з мого останнього фіналу, який я програв. Після таких поразок починаєш цінувати перемоги ще більше.
Це один з кращих моментів в моїй кар'єрі. Я виграв багато престижних трофеїв з великими клубами, і тут - теж, але перемога в Лізі чемпіонів з «Реалом» - просто мрія!
Нічого подібного я раніше не відчував. Тільки народження дітей може зрівнятися з ним. Я пишаюся цією перемогою, але не хочу зупинятися на одному трофеї. Я хочу виграти другий, і третій, і четвертий.
Хочу вибачитися перед своїм братом. У нього завтра весілля, але я його пропущу!
Нагадаємо, Куртуа був визнаний кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів.
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