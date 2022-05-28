Куртуа: «У 2014-му я грав у фіналі Ліги чемпіонів – і програв його. Зараз я на гарній стороні історії»

Тоді бельгієць поступився з «Атлетико»

Основний воротар «Реалу» Тібо Куртуа згадав свою поразку у фіналі Ліги чемпіонів-2014 з «Атлетико» і вважає, що з вершковими йому належить здобути першу в кар’єрі перемогу в турнірі:

«Вісім років я грав у фіналі Ліги чемпіонів. І не виграв його. Хочу виграти його завтра. Для когось це буде перша Ліга чемпіонів, для когось – п’ята. Але вся команда має одну ціль – перемогти. Ми хочемо написати нову главу у історії Реалу Мадрид. «Ліверпуль» вже грав фінал проти «Реалу». Якщо ти зустрічаєшся з «Реалом», то знаєш, що вони виграють фінали. Зараз я на гарній стороні історії».

Фінал Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 28 травня. Початок о 22:00.

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