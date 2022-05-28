Марлон: «Планую піти з «Шахтаря». При цьому, хочу залишитися в Європі»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Олексій Бєлік відреагував на бажання одного МММ-ка
Колишній нападник «Шахтаря» Олексій Бєлік в Instagram відреагував на заяву лідера терористичного угрупування «ДНР» дениса пушиліна про створення нового «Шахтаря»:
«Емемемщик, ти і створити – це різні речі. Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово».
Тим часом в УПЛ прийняли рішення з приводу формату нового сезону чемпіонату України.
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