Вінгер «Динамо»: «Відчуваю себе дівчиною, за якою доглядають»
Легіонер «Динамо»: «У мене ненависть до слова «росія»
Цитаїшвілі підтримав Україну у війні
Грузинський футболіст Георгій Цитаішвілі підтримав Україну у війні з росією.
«Це була та ж ситуація. Забрали території і збиралися йти на Тбілісі. Були смерті, зґвалтування дітей і жінок. Я раніше думав, що це не люди погані, а президент. Але після того, як я побачив, що військові робили з дітьми і жінками, то для мене цей народ перестав існувати. У мене ненависть до слова росія.
Пригадую Україну як свій будинок. Я там виріс. Я там знаю кожен кут, особливо в Києві. І ні до якого місця так не можу звикнути, як до Києва. Я вважаю Київ своїм будинком.
Коли я дивлюся відео, як звичайні люди крадуть танки, то я дивуюся їх сміливості. Бачив багато відео і фоток, як люди стоять перед танком і зупиняють. Це показує силу українського народу ».
Відзначимо, Цитаішвілі належить «Динамо», а зовсім недавно він прийняв грузинське громадянство і почав виступати за національну збірну Грузії. 3 роки тому Цитаішвілі виграв молодіжний чемпіонат світу в складі збірної України.
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