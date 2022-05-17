Легіонер «Динамо»: «У мене ненависть до слова «росія»

Грузинський футболіст Георгій Цитаішвілі підтримав Україну у війні з росією.

Пригадую Україну як свій будинок. Я там виріс. Я там знаю кожен кут, особливо в Києві. І ні до якого місця так не можу звикнути, як до Києва. Я вважаю Київ своїм будинком.

Коли я дивлюся відео, як звичайні люди крадуть танки, то я дивуюся їх сміливості. Бачив багато відео і фоток, як люди стоять перед танком і зупиняють. Це показує силу українського народу ».