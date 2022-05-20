Леоненко: «Ми шотландців можемо обіграти лише випадково»

Все через різний рівень гри від матчу до матчу

Виктор Леоненко / Фото: КУБЛО

Колишній гравець «Динамо» Віктор Леоненко заявив, що відсутність стабільності може стати проблемою для збірної України в стиковому матчі з Шотландією:



Ми шотландців можемо обіграти лише випадково. Підбір гравців у нас… У нас чомусь вважають, що підбір гравців – це класний футболіст, який зіграв одну гру, а три провалив. Вони нестабільні, ось у чому проблема. Тому я й кажу, що просто треба вгадувати. У нас одну гру зіграв, а потім одну чи дві провалив. І потім знову. А тут шотландці. Вони ж будуть лупити, будуть руйнувати.

Леоненко також вважає, що чемпіонат України не треба проводити за кордоном.