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Леоненко: «Ми шотландців можемо обіграти лише випадково»

Все через різний рівень гри від матчу до матчу
Футбол Збірна України
11:55
Леоненко: «Ми шотландців можемо обіграти лише випадково»
Виктор Леоненко / Фото: КУБЛО

Колишній гравець «Динамо» Віктор Леоненко заявив, що відсутність стабільності може стати проблемою для збірної України в стиковому матчі з Шотландією:

Ми шотландців можемо обіграти лише випадково. Підбір гравців у нас… У нас чомусь вважають, що підбір гравців – це класний футболіст, який зіграв одну гру, а три провалив. Вони нестабільні, ось у чому проблема. Тому я й кажу, що просто треба вгадувати. У нас одну гру зіграв, а потім одну чи дві провалив. І потім знову. А тут шотландці. Вони ж будуть лупити, будуть руйнувати. 

Леоненко також вважає, що чемпіонат України не треба проводити за кордоном.

Джерело: КУБЛО Олег Шумейко-молодший
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Теги

Віктор Леоненко збірна України (футбол)

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