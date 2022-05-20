Леоненко: «Наші футболісти нічого не вміють. Подивіться, куди гравці «Динамо» поїхали в оренду…»

Спеціаліст вважає, що рівень виконавців УПЛ недостатній для топ-чемпіонатів

Фото: КУБЛО

Колишній форвард «Динамо» Віктор Леоненко вважає, що рівень футболістів УПЛ не дозволить грати у найкращих чемпіонатах Європи, якщо через війну не буде національної першості України:



Я не уявляю, як футболістів зараз розпустити, а вони нічогісінько не вміють. Я про всіх. Якщо чемпіонат завершиться. У нас чемпіонат, подивіться, куди динамівці в оренду поїхали? Ну куди? «Шахтар» в нормальні. А «Динамо» – в Польщу, можливо, в Турцію, Угорщину… Сильні чемпіонати… Можливо, до Сабо під’їхали (сміється). А з інших команд куди поїдуть…

Леоненко також заявив, що шотландців збірна України може обіграти лише випадково.