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Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»

Екс-форвард «Динамо» і збірної – про необхідність грати чемпіонат
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:24
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Віктор Леоненко / Фото - Кубло

Колишній нападник «Динамо» і збірної України Віктор Леоненко висловив думку про необхідність проведення чемпіонату країни в умовах воєнного стану.

В моїй команді більше чемпіонів країни, ніж у нинішньому складі «Динамо». Чому ми можемо грати? У нас що, стадіонів немає?

Я вчора читав, Ігор Михайлович говорив, чемпіонат і треба проводити, і не треба – 50/50. І тут же читаю інтерв'ю, що Луческу 15-го числа збирає всіх в Києві. А в Кончу-Заспу не може залетіти [ракета – прим.]?

Чому ми, колишні чемпіони країни, можемо грати, а ось ці – не можуть? Які декілька разів чемпіонами стали... А чого боятися? Навпаки, треба показувати, що ми не боїмося!

Проводити в Україні або Туреччині? Звичайно, Україна! А чого, тоді, на Місяці не зробити? У Туреччині всім буде без різниці – йде чемпіонат чи ні.

Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу зізнався, що не може покинути клуб, незважаючи на «серйозні пропозиції».

Джерело: Кубло Сергій Стаднюк
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Теги

Віктор Леоненко Динамо Київ Ігор Суркіс Мірча Луческу

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