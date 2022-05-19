Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»

Віктор Леоненко / Фото - Кубло

Колишній нападник «Динамо» і збірної України Віктор Леоненко висловив думку про необхідність проведення чемпіонату країни в умовах воєнного стану.

Я вчора читав, Ігор Михайлович говорив, чемпіонат і треба проводити, і не треба – 50/50. І тут же читаю інтерв'ю, що Луческу 15-го числа збирає всіх в Києві. А в Кончу-Заспу не може залетіти [ракета – прим.]?

Чому ми, колишні чемпіони країни, можемо грати, а ось ці – не можуть? Які декілька разів чемпіонами стали... А чого боятися? Навпаки, треба показувати, що ми не боїмося!

Проводити в Україні або Туреччині? Звичайно, Україна! А чого, тоді, на Місяці не зробити? У Туреччині всім буде без різниці – йде чемпіонат чи ні.