Леоненко – про гравців збірної України: «Коли ти сам себе зіркою призначаєш, це уже проблема»

Віктор вважає, що це є однією з причин проблем зі стабільністю

Фото: КУБЛО Екс-форвард збірної України та «Динамо» Віктор Леоненко вважає, що у деяких українських збірників є «зіркова» хвороба:

Зібратися можна і на дві гри. Я просто реально дивлюся. Я також хочу, щоб ми на одну гру зібралися. А на другу що, не треба вже? Я ж тобі кажу, немає стабільності. Одну гру можемо видати, а потім все провалити. Я просто знаю характер кожного футболіста. Ось і все. Коли ти сам себе зіркою призначаєш, це уже проблема. Навіть якщо ти технічний. Леоненко також заявив, що шотландців українці можуть обіграти лише випадково.



Олег Шумейко-молодший