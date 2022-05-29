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Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ

Мане перейде в «Баварію»?
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
16:18
Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ

Вінгер «Ліверпуля» Садіо Мане попрощався з англійською командою після фіналу ЛЧ. Про це повідомляє As.

Джерело цитує Мане в інтерв'ю після матчу:

«Я хочу подякувати фанатів і тренера за все. Бажаю цій команді всього самого найкращого ».

Раніше повідомлялося, що «Баварія» хоче бачити у себе Мане.

«Ліверпуль» програв у фіналі Ліги чемпіонів «Реалу» (0: 1).

Петро Приходько
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Садіо Мане Ліверпуль

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