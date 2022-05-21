Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Лідер Приклади. Лунін на 10 % випередив найближчого переслідувача за часткою відбитих ударів
Але є одне «але»
Андрій Лунін / Фото - Реал Мадрид
Голкіпер «Реала» Андрій Лунін став лідером Примери за відсотком відбитих ударів. Рейтинг склав аналітик Дон Амансіо.
Так, українець випередив найближчого переслідувача Тібо Куртуа на цілих 10,3%. Однак при двох зіграних матчах більш молодого воротаря похибка статистики є досить високою.
раніше Лунін увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Іспанії.
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