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Лідер Приклади. Лунін на 10 % випередив найближчого переслідувача за часткою відбитих ударів

Але є одне «але»
Футбол Прімера
17:31
Лідер Приклади. Лунін на 10 % випередив найближчого переслідувача за часткою відбитих ударів
Андрій Лунін / Фото - Реал Мадрид

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін став лідером Примери за відсотком відбитих ударів. Рейтинг склав аналітик Дон Амансіо.

Так, українець випередив найближчого переслідувача Тібо Куртуа на цілих 10,3%. Однак при двох зіграних матчах більш молодого воротаря похибка статистики є досить високою.

раніше Лунін увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Іспанії.

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Лунін Реал Мадрид (футбол)

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