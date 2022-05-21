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Світовий бокс. Тижневик

«Лідс» і «Бернлі» хочуть хитрістю позбавити «Евертон» Миколенка АПЛ

Клуби знайшли спосіб забрати у «ірисок» очки в боротьбі за виживання
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18:29
«Лідс» і «Бернлі» хочуть хитрістю позбавити «Евертон» Миколенка АПЛ
Віталій Миколенко / Фото - Евертон

Раніше «Евертон» виграв боротьбу за виживання. За останню путівку в наступний сезон АПЛ заочно битимуться «Лідс» і «Бернлі».

Однак питання може вирішитися «в кабінетах». Справа в тому, що ті, хто програв за очками клуби вимагають розслідування можливого порушення фінансового фейр-плей «ірисками», повідомляє The Times.

Чинними правилами АПЛ дозволений максимальний розмір збитків в 105 млн фунтів. У той же час «Евертон» відзвітував про 170 мільйонах. Причиною називають пандемію коронавірусу.

Позивачі просять про рішення даного питання до 16 червня. Тоді будуть визначені склади ліг Англії. якщо клуб Віталія Миколенка визнають винним, максимальне покарання - зняття очок.

Нагадаємо, «Бернлі» упустив перемогу над «Астон Віллою» і вже не наздожене «Евертон».

Сергій Стаднюк
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Теги

Віталій Міколенко Евертон Лідс Бернлі

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