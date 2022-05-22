«Лідс» в останній момент вирвав перемогу в боротьбі за виживання. «Бернлі» покинув АПЛ
В 38-м турі англійської Прем'єр-ліги «Лідс» на виїзді здобув перемогу над «Брентфордом», а «Бернлі» будинку поступився «Ньюкаслу».
два голи Вілсона позбавили команду Майкла Джексона важливих очок. Господарі зуміли відповісти лише м'ячем Корне.
«Лідс» ж зробив вагому заявку на виживання. рахунок відкрив Рафінья з пенальті. Навіть коли Канос повернув рівновагу, такий рахунок влаштовував команду Джессі Маршу.
Однак після видалення автора гола, в більшості, вона все ж вирвала перемогу завдяки Харрісону. Таким чином, «Бернлі» з відставанням в три очки опустився на 18-у сходинку і відправився в Чемпіоншип.
АПЛ, 38 тур
«Бернлі» - «Ньюкасл» 1: 2
Голи: Корне, 69 - Вілсон, 20 (пен.), 60
«Бернлі»: Поуп, Робертс (Вегорст, 46), Лонг, Тарковскі, Коллінз, Тейлор, Корк, Браунхілл (Леннон, 73), Барнс, Корне, Макніл.
«Ньюкасл»: Дубравка, Тріппьер, Берн, Ласселс, Таргетт, Бруно Гімараес, Лонгстафф, Альмірон (Рітчі, 89), Сен-Максимен (Вуд, 72), Вілсон, Жоелінтон (Мерфі, 11).
Попередження: Тарковський
«Брентфорд» - «Лідс» 1: 2
Голи: Канос, 78 - Рафінья, 56 (пен.), Харрісон, 90
«Брентфорд»: Райян, Айер, Янссон, Соренсен (Баптист, 71), Генрі (Канос, 63), Еріксен, Йенсен (Дасілва, 58), Янельт, Тоуні, Вісса, Мбемо.
«Лідс»: Мельє, Кох, Купер, Льоренте, Фірпо, Харрісон, Філліпс, Рафінья, Родріго, Гелхардт (Стрейк, 71), Грінвуд (Кліх, 85).
Попередження: Райян, Канос, Тоуні - ФілліпсВилучення: канос
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