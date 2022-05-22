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«Лідс» в останній момент вирвав перемогу в боротьбі за виживання. «Бернлі» покинув АПЛ

Підопічні Майкла Джексона вирушили в Чемпіоншип
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
20:05
«Лідс» в останній момент вирвав перемогу в боротьбі за виживання. «Бернлі» покинув АПЛ
Фото - Лідс Юнайтед

В 38-м турі англійської Прем'єр-ліги «Лідс» на виїзді здобув перемогу над «Брентфордом», а «Бернлі» будинку поступився «Ньюкаслу».

два голи Вілсона позбавили команду Майкла Джексона важливих очок. Господарі зуміли відповісти лише м'ячем Корне.

«Лідс» ж зробив вагому заявку на виживання. рахунок відкрив Рафінья з пенальті. Навіть коли Канос повернув рівновагу, такий рахунок влаштовував команду Джессі Маршу.

Однак після видалення автора гола, в більшості, вона все ж вирвала перемогу завдяки Харрісону. Таким чином, «Бернлі» з відставанням в три очки опустився на 18-у сходинку і відправився в Чемпіоншип.

АПЛ, 38 тур

«Бернлі» - «Ньюкасл» 1: 2

Голи: Корне, 69 - Вілсон, 20 (пен.), 60

«Бернлі»: Поуп, Робертс (Вегорст, 46), Лонг, Тарковскі, Коллінз, Тейлор, Корк, Браунхілл (Леннон, 73), Барнс, Корне, Макніл.

«Ньюкасл»: Дубравка, Тріппьер, Берн, Ласселс, Таргетт, Бруно Гімараес, Лонгстафф, Альмірон (Рітчі, 89), Сен-Максимен (Вуд, 72), Вілсон, Жоелінтон (Мерфі, 11).

Попередження: Тарковський

«Брентфорд» - «Лідс» 1: 2

Голи: Канос, 78 - Рафінья, 56 (пен.), Харрісон, 90

«Брентфорд»: Райян, Айер, Янссон, Соренсен (Баптист, 71), Генрі (Канос, 63), Еріксен, Йенсен (Дасілва, 58), Янельт, Тоуні, Вісса, Мбемо.

«Лідс»: Мельє, Кох, Купер, Льоренте, Фірпо, Харрісон, Філліпс, Рафінья, Родріго, Гелхардт (Стрейк, 71), Грінвуд (Кліх, 85).

Попередження: Райян, Канос, Тоуні - Філліпс

Вилучення: канос

Сергій Стаднюк
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Лідс Бернлі Ньюкасл Брентфорд

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