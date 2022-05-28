Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 49кг. Пряма трансляція

«Ліверпуль» і «Реал» назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

Лунін - в запасі
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
21:11
«Ліверпуль» і «Реал» назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

Стали відомі стартові склади на матч «Ліверпуля» і «Реала» в фіналі Ліги чемпіонів.

«Ліверпуль»: Аліссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Тіаго Алькантара, Фабіньо, Салах, Мане, Діас.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді.

Матч «Ліверпуль» - «Реал» почнеться о 22:00 за київським часом. Зустріч пройде на «Стад Де Франс».

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ліверпуль Реал Мадрид (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Макелеле назвав футболіста, який стане кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів
Макелеле назвав футболіста, який стане кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
16:58
Куртуа: «У 2014-му я грав у фіналі Ліги чемпіонів – і програв його. Зараз я на гарній стороні історії»
Куртуа: «У 2014-му я грав у фіналі Ліги чемпіонів – і програв його. Зараз я на гарній стороні історії»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
13:56
Що Анчелотті сказав гравцям «Реалу» на останньому тренуванні вже в Парижі
Що Анчелотті сказав гравцям «Реалу» на останньому тренуванні вже в Парижі
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
13:25
Александер-Арнольд – про дуель з Вінісіусом: «У нас є план з приводу того, як діяти проти всього, що вони нам запропонують»
Александер-Арнольд – про дуель з Вінісіусом: «У нас є план з приводу того, як діяти проти всього, що вони нам запропонують»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
13:09
«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Тема дня
«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
10:53
Фанати «Ліверпуля» запросили Клоппа на весілля. І шоковані від того, що їх не проігнорували
Фанати «Ліверпуля» запросили Клоппа на весілля. І шоковані від того, що їх не проігнорували
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
10:26

Новини: Футбол

«Ліверпуль» і «Реал» назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів
«Ліверпуль» і «Реал» назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
21:11
«Динамо» з ініціативи Луческу хоче проводити домашні єврокубкові матчі в Румунії
«Динамо» з ініціативи Луческу хоче проводити домашні єврокубкові матчі в Румунії
Українська Прем'єр-ліга
19:59
«Дніпро- 1» хоче грати наступний сезон УПЛ за кордоном
«Дніпро- 1» хоче грати наступний сезон УПЛ за кордоном
Українська Прем'єр-ліга
19:55
П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»
П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»
Чемпіонат світу з футболу
19:43
«Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов - журналіст
«Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов - журналіст
Українська Прем'єр-ліга
17:58
Ще один клуб Серії А включився в боротьбу з «Торіно» за Довбика
Ще один клуб Серії А включився в боротьбу з «Торіно» за Довбика
Серія А
17:07
Макелеле назвав футболіста, який стане кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів
Макелеле назвав футболіста, який стане кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
16:58
Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»
Абрамович: «Бути частиною «Челсі» - честь на все життя»
Англійська Прем'єр-ліга
16:00
Рівно 19 років тому. Згадуємо гол Шевченка з пенальті, який приніс «Мілану» перемогу у Лізі чемпіонів
Рівно 19 років тому. Згадуємо гол Шевченка з пенальті, який приніс «Мілану» перемогу у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
14:48
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:59
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Всі новини