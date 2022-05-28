«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
«Ліверпуль» і «Реал» назвали стартові склади на фінал Ліги чемпіонів
Лунін - в запасі
21:11
Стали відомі стартові склади на матч «Ліверпуля» і «Реала» в фіналі Ліги чемпіонів.
«Ліверпуль»: Аліссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Тіаго Алькантара, Фабіньо, Салах, Мане, Діас.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді.
Матч «Ліверпуль» - «Реал» почнеться о 22:00 за київським часом. Зустріч пройде на «Стад Де Франс».