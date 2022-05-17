«Ліверпуль» в вольовому стилі переміг «Саутгемптон» і зберіг інтригу в боротьбі за чемпіонство
У 37-му турі АПЛ «Саутгемптон» не стримав «Ліверпуль».
Хоч «святі» і вийшли вперед на 13-й хвилині, але «Ліверпуль» в середині першого тайму рахунок зрівняв.
А в середині другого вийшов вперед - переможним голом відзначився Матіп.
В турнірній таблиці АПЛ «Ліверпуль» відстає на 1 очко від «Манчестер Сіті» за тур до фінішу. В останньому турі «Ліверпуль» прийме «Вулверхемптон», а «Ман Сіті» - «Астон Віллу».
АПЛ, 37-й тур
«Саутгемптон» - «Ліверпуль»1: 2
голи: Редмонд, 13 - Мінаміно, 27, Матіп, 67
«Саутгемптон»: Маккарті, Уокер-Пітерс, Стівенс, Войнович, Саліс, Ельюнуссі, Редмонд, Телла (Армстронг, 71), Уорд-Проуз, Діалло (Ромеу, 71), Броя (Адамс, 82).
«Ліверпуль»: Аліссон, Гомес (Хендерсон, 46), Матіп, Конате, Цімікас, Мілнер, Джонс, Елліотт (Орігі, 65), Фірміно (Кейта, 83), Мінаміно, Діогу Жота.
попередження: Телла (69), Стівенс (74).
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