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«Ліверпуль» в вольовому стилі переміг «Саутгемптон» і зберіг інтригу в боротьбі за чемпіонство

Все вирішиться в останньому турі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17 травня 23:58
«Ліверпуль» в вольовому стилі переміг «Саутгемптон» і зберіг інтригу в боротьбі за чемпіонство

У 37-му турі АПЛ «Саутгемптон» не стримав «Ліверпуль».

Хоч «святі» і вийшли вперед на 13-й хвилині, але «Ліверпуль» в середині першого тайму рахунок зрівняв.

А в середині другого вийшов вперед - переможним голом відзначився Матіп.

В турнірній таблиці АПЛ «Ліверпуль» відстає на 1 очко від «Манчестер Сіті» за тур до фінішу. В останньому турі «Ліверпуль» прийме «Вулверхемптон», а «Ман Сіті» - «Астон Віллу».

АПЛ, 37-й тур

«Саутгемптон» - «Ліверпуль»1: 2

голи: Редмонд, 13 - Мінаміно, 27, Матіп, 67

«Саутгемптон»: Маккарті, Уокер-Пітерс, Стівенс, Войнович, Саліс, Ельюнуссі, Редмонд, Телла (Армстронг, 71), Уорд-Проуз, Діалло (Ромеу, 71), Броя (Адамс, 82).

«Ліверпуль»: Аліссон, Гомес (Хендерсон, 46), Матіп, Конате, Цімікас, Мілнер, Джонс, Елліотт (Орігі, 65), Фірміно (Кейта, 83), Мінаміно, Діогу Жота.

попередження: Телла (69), Стівенс (74).

Петро Приходько
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Ліверпуль Саутгемптон

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