Мірча Луческу відвідав фінал Ліги чемпіонів. Дивився його в гарній компанії
Луческу: «Футбол допоміг під час пандемії – повинен тривати й за війни»
Тренер «Динамо» висловився про проведення чемпіонату в складній ситуації в Україні
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу підтримав ідею проведення чемпіонату України навіть в умовах воєнного стану. Слова фахівця передає Tuttomercatoweb.
Складний момент, але ми маємо зробити все, щоб дати надію. Футбол під час пандемії дуже допоміг. Зараз триває війна...
Рано чи пізно вона закінчиться. Але футбол має продовжуватись для людей, для гравців, для всіх. Футбол не може бути просто тренуванням.
раніше Луческу відвідав фінал Ліги чемпіонів.
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