Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:00
Спідвей. Гран-прі. Етап 1. Горичан (Хорватія)
17:00
Pure Motorsport

Луческу: «Футбол допоміг під час пандемії – повинен тривати й за війни»

Тренер «Динамо» висловився про проведення чемпіонату в складній ситуації в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:35
Луческу: «Футбол допоміг під час пандемії – повинен тривати й за війни»
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу підтримав ідею проведення чемпіонату України навіть в умовах воєнного стану. Слова фахівця передає Tuttomercatoweb.

Складний момент, але ми маємо зробити все, щоб дати надію. Футбол під час пандемії дуже допоміг. Зараз триває війна...

Рано чи пізно вона закінчиться. Але футбол має продовжуватись для людей, для гравців, для всіх. Футбол не може бути просто тренуванням.

раніше Луческу відвідав фінал Ліги чемпіонів.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Мірча Луческу Динамо Київ війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Суркіс: «Якщо по Циганкову немає пропозицій, значить він не допрацював в «Динамо»
Суркіс: «Якщо по Циганкову немає пропозицій, значить він не допрацював в «Динамо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:25
У «Динамо» заявили про готовність грати матчі УПЛ в Україні
У «Динамо» заявили про готовність грати матчі УПЛ в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:01
Мірча Луческу відвідав фінал Ліги чемпіонів. Дивився його в гарній компанії
Мірча Луческу відвідав фінал Ліги чемпіонів. Дивився його в гарній компанії
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
11:58
Суркіс - про форвардв «Динамо»: «Йому вже досить грати в маленького хлопчика»
Суркіс - про форвардв «Динамо»: «Йому вже досить грати в маленького хлопчика»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
00:24
Суркіс назвав тренера, котрий очолить «Динамо» після Луческу
Суркіс назвав тренера, котрий очолить «Динамо» після Луческу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 21:59
Колишній легіонер «Динамо» і «Шахтар» набив татуювання з українським тризубом
Колишній легіонер «Динамо» і «Шахтар» набив татуювання з українським тризубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 21:51

Новини: Футбол

Футболісти з Хорватії 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів
Футболісти з Хорватії 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
16:29
Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ
Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ
Ліга чемпіонов UEFA
16:18
«Слава націі и п*здець російській федерації, оісь вам і фінал ЛЧ». Як «папа» Поворознюк коментував головний матч року
«Слава націі и п*здець російській федерації, оісь вам і фінал ЛЧ». Як «папа» Поворознюк коментував головний матч року
Ліга чемпіонов UEFA
15:55
Суркіс: «Якщо Гармаш, Буяльський і Бєсєдін не підходять під модель Петракова, можна було їх не викликати»
Суркіс: «Якщо Гармаш, Буяльський і Бєсєдін не підходять під модель Петракова, можна було їх не викликати»
Збірна України
14:58
Луческу: «Футбол допоміг під час пандемії – повинен тривати й за війни»
Луческу: «Футбол допоміг під час пандемії – повинен тривати й за війни»
Українська Прем'єр-ліга
14:35
Клопп: «Впевнений, що ми повернемося. Де там фінал наступного сезону? Стамбул. Бронюйте готель»
Клопп: «Впевнений, що ми повернемося. Де там фінал наступного сезону? Стамбул. Бронюйте готель»
Ліга чемпіонов UEFA
14:33
Лукаку готовий піти на зниження зарплатні на 50% заради повернення в «Інтер»
Лукаку готовий піти на зниження зарплатні на 50% заради повернення в «Інтер»
Англійська Прем'єр-ліга
14:15
Перес переживав після поразки 0:4 від «Барселони». Анчелотті заспокоїв його одним реченням
Перес переживав після поразки 0:4 від «Барселони». Анчелотті заспокоїв його одним реченням
Ліга чемпіонов UEFA
13:54
Тренер збірної Шотландії назвав сильні сторони України
Тренер збірної Шотландії назвав сильні сторони України
Збірна України
13:48
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини