Луческу: «Футбол допоміг під час пандемії – повинен тривати й за війни»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу підтримав ідею проведення чемпіонату України навіть в умовах воєнного стану. Слова фахівця передає Tuttomercatoweb.

Рано чи пізно вона закінчиться. Але футбол має продовжуватись для людей, для гравців, для всіх. Футбол не може бути просто тренуванням.