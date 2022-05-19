Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»
Луческу: «Пропозиції у мене є і дуже серйозні. Але я не можу покинути «Динамо»
Наставник киян зізнався, що відхід з клубу стане ознакою боягузтва
Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу в коментарі GSP заявив, що не буде залишати клуб на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.
«У мене контракт до 2024 року, і я просто не можу залишити команду в такому хаосі. Але пропозиції у мене є і дуже серйозні... Була навіть пропозиція від «Фенербахче»! Але зараз всі вони вже не актуальні.
Я не можу покинути «Динамо» в такій ситуації. Ні за що на світі. Це було б ознакою боягузтва. При цьому, я пройшов через все це в футболі. Включаючи війну... Але у мене ще ніколи не було такої ситуації, що я можу грати матчі єврокубків, але при цьому у нас були відсутні б поєдинки чемпіонату. Тепер пора все змінити і рухатися далі. Мені потрібні серйозні ігри щотижня».
Нагадаємо, президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що в клубі розраховують на Луческу.