Луческу: «Пропозиції у мене є і дуже серйозні. Але я не можу покинути «Динамо»

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу в коментарі GSP заявив, що не буде залишати клуб на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.



Я не можу покинути «Динамо» в такій ситуації. Ні за що на світі. Це було б ознакою боягузтва. При цьому, я пройшов через все це в футболі. Включаючи війну... Але у мене ще ніколи не було такої ситуації, що я можу грати матчі єврокубків, але при цьому у нас були відсутні б поєдинки чемпіонату. Тепер пора все змінити і рухатися далі. Мені потрібні серйозні ігри щотижня».