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Лукаку готовий піти на зниження зарплатні на 50% заради повернення в «Інтер»
Проте, трансфер оцінюється як складний у здійсненні
Ромелу Лукаку / Фото - BBC
Нападник «Челсі» Ромел Лукака має намір повернутися в «Інтер». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, бельгієць хотів би покинути столицю Англії вже цього літа. Більш того, форвард готовий до зниження зарплатні на 50%.
«Нерадзуррі» не можуть запропонувати йому більше 12 млн євро та 3 – у вигляді бонусів. Трансфер оцінюється як складний в здійсненні. Юрист гравця обговорить з керівництвом можливий перехід протягом тижня.
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