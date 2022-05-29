Лукаку готовий піти на зниження зарплатні на 50% заради повернення в «Інтер»

Проте, трансфер оцінюється як складний у здійсненні

Ромелу Лукаку / Фото - BBC

Нападник «Челсі» Ромел Лукака має намір повернутися в «Інтер». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, бельгієць хотів би покинути столицю Англії вже цього літа. Більш того, форвард готовий до зниження зарплатні на 50%.

«Нерадзуррі» не можуть запропонувати йому більше 12 млн євро та 3 – у вигляді бонусів. Трансфер оцінюється як складний в здійсненні. Юрист гравця обговорить з керівництвом можливий перехід протягом тижня.

Також повідомлялося, що Лукаку може перейти в «Реал».