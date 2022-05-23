Лунін: «Мене 100% не влаштовує кількість ігрового часу. Хочеться рухатися далі»

Воротар «Реалу» не дав зрозуміти говорить про інший клуб чи статус першого у Мадриді

Другий воротар «Реалу» Андрій Лунін зізнався, що він хоче отримувати більше ігрової практики в мадридському клубі:

«З одного боку, мене 100% не влаштовує кількість ігрового часу. Але, з іншого боку, багато хто відзначає і я сам це розумію, що другий воротар в Мадриді – це високий рівень, це певне досягнення і не кожному взагалі вдається потрапити в таку команду, закріпитися, залишитися, бути тут впродовж якогось часу, грати якісь матчі, вигравати трофеї. Важко все одно дістатися до цього. Але я не скажу, що мене особисто це влаштовує, що я задоволений – не задоволений. Проте можна дивитися і під одним ракурсом, і під іншим. Якщо коротко, то мене це не влаштовує. Якщо можна так сказати, то досягнення стати другим у «Реалі» виконане, добре. Але хочеться рухатися далі».

В поточному сезоні Лунін зіграв два матчі у чемпіонаті Іспанії і ще два – в Кубку Іспанії. Загалом українець пропустив чотири м’ячі, по одному в кожній з ігор.

Лунін зізнався, що не міг нормально святкувати чемпіонство у Ла Лізі, оскільки думки про війну його не полишали.