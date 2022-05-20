Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:30
live
Інформаційний марафон
00:30
Пляжний волейбол. King of the Court. Утрехт

Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали

Конкурент українця Куртуа не пропустив перед фіналом Ліги чемпіонів
Футбол Прімера
20 травня 23:55
Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Фото - Реал Бетис

У заключному турі іспанської Приклади мадридський «Реал» в рідних стінах зіграв внічию з «Бетисом».

Перший тайм залишився за севільцами. А після перерви ініціативу перехопили «вершкові». Однак командам так і не вдалося забити.

Голкіпер господарів Андрій Лунін не взяв участі в матчі. Українець все 90 хвилин провів на лавці запасних.

«Реал» завершив сезон з 86 очками і чемпіонським титулом. «Бетис» залишився позаду «Севільї» в боротьбі за Лігу чемпіонів.

Примера, 38 тур

«Реал» Мадрид - «Бетис» 0: 0

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Мілітао, Менді (Марсело, 70), Модріч (Себальос, 70), Кроос (Вальверде, 46), Каземіро (Камавінга, 46), Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго (Іско, 70).

«Бетис»: Руй Сілва, Саба, Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо (Вільям Карвалью, 63), Каналес (Тельо, 86), Родрігес, Хуанмі (Іглесіас, 73), Вілліан Жозе (Родрі, 63), Фекір (Хоакін, 74).
Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрій Лунін Бетіс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Лунін залишився в запасі на заключний матч «Реала» в Примері
Лунін залишився в запасі на заключний матч «Реала» в Примері
Футбол Прімера
20 травня 21:38
«Реал» може запросити Оспіну, якщо Лунін покине команду
«Реал» може запросити Оспіну, якщо Лунін покине команду
Футбол Українські легіонери
17 травня 14:55
Мбаппе узгодив особисті деталі контракту з «Реалом», але угоду ще не підписав
Мбаппе узгодив особисті деталі контракту з «Реалом», але угоду ще не підписав
Футбол Ліга 1
17 травня 09:24
Начо: «Лунін має мало ігрової практики, але провів дуже хороший матч з «Кадісом»
Начо: «Лунін має мало ігрової практики, але провів дуже хороший матч з «Кадісом»
Футбол Прімера
16 травня 18:53
Мбаппе вже домовився з «Реалом» про перехід влітку в статусі вільного агента
Мбаппе вже домовився з «Реалом» про перехід влітку в статусі вільного агента
Футбол Ліга 1
16 травня 14:51
Перес постійно підтримує Луніна через війну в Україні
Перес постійно підтримує Луніна через війну в Україні
Футбол Українські легіонери
16 травня 13:30

Новини: Футбол

Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Прімера
20 травня 23:55
«Рома» позбавила «Аталанту» Маліновського місця в Лізі Європи
«Рома» позбавила «Аталанту» Маліновського місця в Лізі Європи
Серія А
20 травня 23:38
Миколенко провідав біженців з України і подарував футболку
Миколенко провідав біженців з України і подарував футболку
Англійська Прем'єр-ліга
20 травня 23:11
Безус анонсував останній матч за «Гент»
Безус анонсував останній матч за «Гент»
Українські легіонери
20 травня 22:45
32-річний Коноплянка продовжив контракт з «Краковією». Відомо про умови
32-річний Коноплянка продовжив контракт з «Краковією». Відомо про умови
Українські легіонери
20 травня 22:25
Після усної угоди про перехід Соломона до «Фулгема» трансфер ризикує зірватися
Після усної угоди про перехід Соломона до «Фулгема» трансфер ризикує зірватися
Українська Прем'єр-ліга
20 травня 22:01
Лунін залишився в запасі на заключний матч «Реала» в Примері
Лунін залишився в запасі на заключний матч «Реала» в Примері
Прімера
20 травня 21:38
UEFA назвав кращого гравця Ліги Європи. Це представник переможця
UEFA назвав кращого гравця Ліги Європи. Це представник переможця
Ліга Європи UEFA
20 травня 21:22
Арбітри із Замбії, Гондурасу, але не України. FIFA опублікувала список суддів ЧС-2022
Арбітри із Замбії, Гондурасу, але не України. FIFA опублікувала список суддів ЧС-2022
Чемпіонат світу з футболу
20 травня 21:00
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Інші
14 травня 10:08
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Всі новини