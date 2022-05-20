Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали

Конкурент українця Куртуа не пропустив перед фіналом Ліги чемпіонів

Фото - Реал Бетис

У заключному турі іспанської Приклади мадридський «Реал» в рідних стінах зіграв внічию з «Бетисом».

Перший тайм залишився за севільцами. А після перерви ініціативу перехопили «вершкові». Однак командам так і не вдалося забити.

Голкіпер господарів Андрій Лунін не взяв участі в матчі. Українець все 90 хвилин провів на лавці запасних.

«Реал» завершив сезон з 86 очками і чемпіонським титулом. «Бетис» залишився позаду «Севільї» в боротьбі за Лігу чемпіонів.

Примера, 38 тур

«Реал» Мадрид - «Бетис» 0: 0

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Мілітао, Менді (Марсело, 70), Модріч (Себальос, 70), Кроос (Вальверде, 46), Каземіро (Камавінга, 46), Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго (Іско, 70).

Руй Сілва, Саба, Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо (Вільям Карвалью, 63), Каналес (Тельо, 86), Родрігес, Хуанмі (Іглесіас, 73), Вілліан Жозе (Родрі, 63), Фекір (Хоакін, 74).