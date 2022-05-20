«Реал» може запросити Оспіну, якщо Лунін покине команду
Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Конкурент українця Куртуа не пропустив перед фіналом Ліги чемпіонів
Фото - Реал Бетис
У заключному турі іспанської Приклади мадридський «Реал» в рідних стінах зіграв внічию з «Бетисом».
Перший тайм залишився за севільцами. А після перерви ініціативу перехопили «вершкові». Однак командам так і не вдалося забити.
Голкіпер господарів Андрій Лунін не взяв участі в матчі. Українець все 90 хвилин провів на лавці запасних.
«Реал» завершив сезон з 86 очками і чемпіонським титулом. «Бетис» залишився позаду «Севільї» в боротьбі за Лігу чемпіонів.
Примера, 38 тур
«Реал» Мадрид - «Бетис» 0: 0
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Мілітао, Менді (Марсело, 70), Модріч (Себальос, 70), Кроос (Вальверде, 46), Каземіро (Камавінга, 46), Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго (Іско, 70).«Бетис»: Руй Сілва, Саба, Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо (Вільям Карвалью, 63), Каналес (Тельо, 86), Родрігес, Хуанмі (Іглесіас, 73), Вілліан Жозе (Родрі, 63), Фекір (Хоакін, 74).
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