Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»

Український воротар «Реалу» Андрій Лунін пояснив які це відчуття, коли команда святкує чемпіонство з уболівальниками, проїжджаючи автобусом по площі Мадриду:

Але якби у нас в країні було б все… скажімо так, як раніше, то, я думаю, насолода була б потрійна. Ти якось себе не так почуваєш, ти відчуваєш цю атмосферу, бачиш цих близько 300 тисяч фанатів, команда святкує, музика, чемпіонство. Ти також весь рік працював, тренувався, якісь матчі провів, хоч і небагато. Ти все одно проходив цей шлях.

Але ти їдеш, всі святкують, веселяться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини, що прилетіло щось, відбулось. Ти намагаєшся не випадати від всієї цієї атмосфери, але це важко.

Однак це все одно дорогого вартує».