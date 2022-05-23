Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Український воротар «Реалу» Андрій Лунін пояснив які це відчуття, коли команда святкує чемпіонство з уболівальниками, проїжджаючи автобусом по площі Мадриду:
«Я не знаю, як це пояснити. Це потрібно прожити. У мене в самого таке вперше в житті. У нас, на жаль, такого не було. Це дуже круто. Те, що запам’ятовується на все життя. Божевільна атмосфера, емоції.
Але якби у нас в країні було б все… скажімо так, як раніше, то, я думаю, насолода була б потрійна. Ти якось себе не так почуваєш, ти відчуваєш цю атмосферу, бачиш цих близько 300 тисяч фанатів, команда святкує, музика, чемпіонство. Ти також весь рік працював, тренувався, якісь матчі провів, хоч і небагато. Ти все одно проходив цей шлях.
Але ти їдеш, всі святкують, веселяться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини, що прилетіло щось, відбулось. Ти намагаєшся не випадати від всієї цієї атмосфери, але це важко.
Однак це все одно дорогого вартує».
Варто відзначити фразу про те, що «на жаль, у нас такого не було». Судячи з усього, це відсилка до скромного святкування перемоги на чемпіонаті світу U-20.
Нагадаємо, Лунін став найкращим воротарем Прімери в сезоні за відсотком відбитих ударів. Хоча, звісно, це було приємніше, якби українець провів більшу кількість матчів.
Коментарі 0