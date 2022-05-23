Лунін став батьком. У воротаря «Реалу» народився син

Через кілька днів він має приїхати в розташування збірної України

Воротар «Реалу» і збірної України Андрій Лунін став батьком.

23-річний футболіст і його дружина Анастасія чекали хлопчика.

Через пологи чемпіон світу U-20 не зміг вчасно приїхати в розташування збірної України. Однак це та причина, яку можна зрозуміти.

Раніше Лунін зізнався, що не міг святкувати чемпіонство з «Реалом» через війну.