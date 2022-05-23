Лунін: «Мене 100% не влаштовує кількість ігрового часу. Хочеться рухатися далі»
Лунін став батьком. У воротаря «Реалу» народився син
Через кілька днів він має приїхати в розташування збірної України
22:04
Воротар «Реалу» і збірної України Андрій Лунін став батьком.
23-річний футболіст і його дружина Анастасія чекали хлопчика.
Через пологи чемпіон світу U-20 не зміг вчасно приїхати в розташування збірної України. Однак це та причина, яку можна зрозуміти.
Раніше Лунін зізнався, що не міг святкувати чемпіонство з «Реалом» через війну.
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