Лунін став третім українцем-переможцем Ліги чемпіонів

Минулий такий випадок стався дев'ять років тому

Фото - Реал Мадрид

Мадридський «Реал» здобув перемогу в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1:0). Голкіпер «вершкових» Андрій Лунін став третім українцем, який завоював золоті медалі турніру.

Це трохи зламало сформовану тенденцію. Справа в тому, що минула перемога його співвітчизника трапилася дев'ять років тому. А перша – ще за десять років.

У 2003 році Андрій Шевченко завоював трофей з «Міланом». У 2013 році в фіналі перемогла «Баварія» Анатолія Тимощука.

Примітно, що кращим гравцем вирішальної зустрічі 2022 року стало конкурент Луніна Тібо Куртуа.