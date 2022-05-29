Лунін: «Важливо, щоб не забували про Україну і те, що відбувається»

Голкіпер «Реала» висловився про перемогу в Лізі чемпіонів під час війни на своїй Батьківщині

Андрій Лунін / Фото - Реал Мадрид Голкіпер «Реалу» Андрій Лунін висловився в своєму Instagram з приводу перемоги в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1:0). Кубок чемпіонів с українським прапором. Зараз важливо аби не забували про нашу країну і про те що відбувається!!! Сподіваюсь цей момент та ця гра подарувала українцям посмішки. Чудова команда, найкращий клуб у світі та чарівна ніч. Дякую всім за те, що ми прожили цей момент. Нагадаємо, Лунін - третій українець-переможець Ліги чемпіонів.

Сергій Стаднюк