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Лунін залишився в запасі на заключний матч «Реала» в Примері

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Футбол Прімера
21:38
Лунін залишився в запасі на заключний матч «Реала» в Примері
Андрій Лунін / Фото - Реал Мадрид

В заключному турі іспанської Примери мадридський «Реал» на своєму полі прийме «Бетис». Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за Києву.

Головний тренер «вершкових» Карло Анчелотті визначився зі складом на гру. Голкіпер Андрій Лунін залишився в запасі.

Раніше повідомлялося, що «Реал» може запросити Давида Оспіни, якщо українець покине команду.

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Лунін Реал Мадрид (футбол) Бетіс

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