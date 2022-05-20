«Реал» може запросити Оспіну, якщо Лунін покине команду
Лунін залишився в запасі на заключний матч «Реала» в Примері
Далі у календарі тільки фінал Ліги чемпіонів
Андрій Лунін / Фото - Реал Мадрид
В заключному турі іспанської Примери мадридський «Реал» на своєму полі прийме «Бетис». Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за Києву.
Головний тренер «вершкових» Карло Анчелотті визначився зі складом на гру. Голкіпер Андрій Лунін залишився в запасі.
Раніше повідомлялося, що «Реал» може запросити Давида Оспіни, якщо українець покине команду.
Коментарі 0