«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Макелеле назвав футболіста, який стане кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів
Екс-півзахисник вірить в «Реал»
16:58
Колишній півзахисник збірної Франції Клод Макелеле зробив свій прогноз на фінал Ліги чемпіонів. його цитує прес-служба UEFA.
«Голи заб'ють Бензема, Родріго і Модріч. Лука теж стане гравцем матчу. Це буде важка гра. Обидва тренера дуже хороші. Думаю, все буде залежати від гравців. Команди мають досвідченими виконавцями, лідерами.
Перевага на стороні Мадрида. Це клуб, який був створений, щоб виграти Лігу чемпіонів. Ми бачили це вже багато років ».
Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться сьогодні. Початок - о 22:00.