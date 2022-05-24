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Максимов назвав важливий «мінус» проведення УПЛ в Україні

При такому варіанті команди ослабнуть
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:24
Максимов назвав важливий «мінус» проведення УПЛ в Україні
Юрій Максимов / Фото - ФК Ворскла

Головний тренер «Ворскли» Юрій Максимов вважає, що УПЛ в умовах війни потрібно проводити в Польщі або Туреччині, щоб зберегти легіонерів. Таку думку фахівець висловив в ефірі Футбол NEWS.

Ніхто не розуміє, що буде далі, які кроки треба робити. Усі керівники та функціонери клубів бажають якнайшвидшого закінчення війни, а потім уже можна буде говорити про футбол. Думаю, що контракти футболістів «Ворскли» зараз на паузі.

Гравці самостійно підтримують форму. Ті, хто живе зараз у Полтаві, роблять це на базі клубу. З ними працюють місцеві тренери. Деяких гравців ми віддали на три місяці в оренду у закордонні клуби. Вони залишаються нашими футболістами та ми на них розраховуємо. Їхнє повернення залежатиме від ситуації в країні.

Я був у Полтаві та розмовляв із керівництвом клубу. Всі сподівається на краще. Ми вийшли до єврокубків. Керівництво намагатиметься підтримувати команду, щоб вона підготувалася до виступів у Лізі конференцій. Далі буде видно.

Рішення наступного сезону прийматиметься не одним-двома клубами. Це буде зроблено колегіально. Нам потрібен чемпіонат України, але вдома грати буде тяжко. У такому разі не повернуться легіонери. Думаю, грати треба у Польщі чи Туреччині

раніше Максимов заявив, що має намір переходити на українську мову, незважаючи на те що все життя говорив по-російськи.

Сергій Стаднюк
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Теги

Юрій Максимов Ворскла війна

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