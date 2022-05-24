Максимов назвав важливий «мінус» проведення УПЛ в Україні

Юрій Максимов / Фото - ФК Ворскла

Головний тренер «Ворскли» Юрій Максимов вважає, що УПЛ в умовах війни потрібно проводити в Польщі або Туреччині, щоб зберегти легіонерів. Таку думку фахівець висловив в ефірі Футбол NEWS.

Гравці самостійно підтримують форму. Ті, хто живе зараз у Полтаві, роблять це на базі клубу. З ними працюють місцеві тренери. Деяких гравців ми віддали на три місяці в оренду у закордонні клуби. Вони залишаються нашими футболістами та ми на них розраховуємо. Їхнє повернення залежатиме від ситуації в країні.

Я був у Полтаві та розмовляв із керівництвом клубу. Всі сподівається на краще. Ми вийшли до єврокубків. Керівництво намагатиметься підтримувати команду, щоб вона підготувалася до виступів у Лізі конференцій. Далі буде видно.

Рішення наступного сезону прийматиметься не одним-двома клубами. Це буде зроблено колегіально. Нам потрібен чемпіонат України, але вдома грати буде тяжко. У такому разі не повернуться легіонери. Думаю, грати треба у Польщі чи Туреччині