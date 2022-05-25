Маліновський: «Вважаю, що чемпіонство Зінченко – не останнє»

Руслан Маліновський / Фото - УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів в ефірі YouTube-канал «ВЗБІРНА » про підготовку до матчів відбору на чемпіонат світу-2022 і Ліги націй.

Я хочу привітати його з чемпіонством. Вважаю, що це його не останнє чемпіонство. Ті, хто грають в Європі, повинні показувати, який у нас характер. Ми не можемо якісь інші речі робити на полі, але ми можемо показати на полі, який наш український дух і які ми люди всередині.

Коли всі приїдуть, почнеться більше тактичних моментів. Ми повинні згадати зв’язки, які були у нас на полі. Будемо готуватись. Цей збір, ці матчі мають трошки більшу вагу, ніж пару років тому.