Зінченко: «Не можу довго радіти титулу АПЛ через ситуацію в нашій країні»
Маліновський: «Вважаю, що чемпіонство Зінченко – не останнє»
Хавбек збірної України висловився про перемогу партнера по команді в АПЛ і підготовку до найближчих матчів
20:27
Руслан Маліновський / Фото - УАФ
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів в ефірі YouTube-канал «ВЗБІРНА » про підготовку до матчів відбору на чемпіонат світу-2022 і Ліги націй.
Було дуже хороше навантаження вчора, інтенсивне тренування. Ми готуємось. Потрібно буде добре попрацювати перед цими матчами. Зінченка всі привітають з чемпіонством. Те, що було після матчу – це важливий момент, його підтримав стадіон. Те як він переживає за Україну – це видно по ньому.
Я хочу привітати його з чемпіонством. Вважаю, що це його не останнє чемпіонство. Ті, хто грають в Європі, повинні показувати, який у нас характер. Ми не можемо якісь інші речі робити на полі, але ми можемо показати на полі, який наш український дух і які ми люди всередині.
Коли всі приїдуть, почнеться більше тактичних моментів. Ми повинні згадати зв’язки, які були у нас на полі. Будемо готуватись. Цей збір, ці матчі мають трошки більшу вагу, ніж пару років тому.
Раніше хавбек збірної України Олександр Зінченко завоював зі своїм «Манчестер Сіті» чемпіонство АПЛ.
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