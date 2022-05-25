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Маліновський: «Вважаю, що чемпіонство Зінченко – не останнє»

Хавбек збірної України висловився про перемогу партнера по команді в АПЛ і підготовку до найближчих матчів
Футбол Збірна України
20:27
Маліновський: «Вважаю, що чемпіонство Зінченко – не останнє»
Руслан Маліновський / Фото - УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповів в ефірі YouTube-канал «ВЗБІРНА » про підготовку до матчів відбору на чемпіонат світу-2022 і Ліги націй.

Було дуже хороше навантаження вчора, інтенсивне тренування. Ми готуємось. Потрібно буде добре попрацювати перед цими матчами. Зінченка всі привітають з чемпіонством. Те, що було після матчу – це важливий момент, його підтримав стадіон. Те як він переживає за Україну – це видно по ньому.

Я хочу привітати його з чемпіонством. Вважаю, що це його не останнє чемпіонство. Ті, хто грають в Європі, повинні показувати, який у нас характер. Ми не можемо якісь інші речі робити на полі, але ми можемо показати на полі, який наш український дух і які ми люди всередині.

Коли всі приїдуть, почнеться більше тактичних моментів. Ми повинні згадати зв’язки, які були у нас на полі. Будемо готуватись. Цей збір, ці матчі мають трошки більшу вагу, ніж пару років тому.

Раніше хавбек збірної України Олександр Зінченко завоював зі своїм «Манчестер Сіті» чемпіонство АПЛ.

Сергій Стаднюк
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Руслан Малиновський Олександр Зінченко збірна Шотландії (футбол)

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