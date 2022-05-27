Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»

Збірна України провела двосторонній матч

Хавбек збірної України Руслан Малиновський розповів про останньому матчі команди перед Шотландією. його цитує прес-служба УАФ.

«Це один з моментів підготовки команди. Треба було дати хороший темп цій грі. Сьогодні була висока інтенсивність. Завтра будемо відновлюватися і готуватися до матчу з Шотландією. Нас попросили поставитися до цієї гри як до офіційної, тому всі хлопці виклалися на 100 відсотків.

Було багато моментів. Головне в цій грі було - фізично витримати 90 хвилин і підготуватися. Може, якісь тактичні моменти відпрацювати в обороні і атаці. Все було нормально. У першому таймі було трохи жарко, але в другому вже краще ».

Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 -го червня. Переможець зіграє з Уельсом за право виходу в груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі.