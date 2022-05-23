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Малиновський: «Всі розуміють, наскільки важливо добре підготуватися і представити Україну на міжнародній арені»

Півзахисник національної команди – про майбутній матч з Шотландією
Футбол Збірна України
12:57
Малиновський: «Всі розуміють, наскільки важливо добре підготуватися і представити Україну на міжнародній арені»
Руслан Малиновський / Фото - пресс-служба УАФ
Хавбек національної збірної України Руслан Малиновський в інтерв'ю прес-службі УАФ поділився емоціями після свого прибуття в табір команди. Також гравець «Аталанти» розповів про свою готовність до майбутніх матчів, а також дав оцінку своїм виступам в поточному сезоні.

«Прибув у відмінному настрої, адже команда давно не збиралася. У цей важкий момент всі розуміють, наскільки важливо добре підготуватися і представити Україну на міжнародній арені. Звичайно, постараємося потрапити на чемпіонат світу ».


«У нас в «Аталанті» був важкий сезон, оскільки був COVID, пошкодження у основних гравців, прийшло багато новачків на початку сезону. Не так просто показувати той футбол, в який грала «Аталанта». Ми три роки поспіль виступали в Лізі чемпіонів, але після зими в другій частині чемпіонату втратили дуже багато очок, тому закінчили першість не так яскраво, як хотілося. Але тренер сказав, що ми завжди викладалися на сто відсотків, проте трохи не щастило з суддями, які скасовували взяття воріт, фіксували порушення. Однак зараз клубний сезон завершено, хлопці пішли у відпустку, тому всі мої думки тільки зі збірною».


«Я не готувався до останньої гри «Аталанти», але виконував специфічну роботу: одну частину – з командою, другу – в залі. На останньому тижні я готувався до прибуття в збірну. Немає втоми, немає проблем, які виникли перед Євро-2020. Я відчуваю себе добре. Треба добре попрацювати, щоб підійти до матчу з Шотландією в кращих кондиціях».


Нагадаємо, матч півфіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії і України відбудеться 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».

Раніше повідомлялося, що до збірної повинен приєднатися також півзахисник «Бордо» Данило Ігнатенко.
Володимир Кириченко
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