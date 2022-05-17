Малиновський зіграв у футболці «Аталанти» 100 матчів в Серії А
близько 3 років тому
Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський зіграв 35 хвилин у матчі 37-го туру Серіі А проти «Мілана» (0:2).
Для гравця збірної України ця зустріч стала 100-ю в рамках чемпіонату Італії. Бергамський клуб в Instagram привітав Руслана з ювілейним поєдинком.
Нагадаємо, що 29-річний футболіст проводить свій третій сезон в Серії А. В його активі 22 голи та 20 результативних передач.
Напередодні Малиновський приєднався до заклику музичного колективу Kalush Orchestra на сцені Євробачення.
Для гравця збірної України ця зустріч стала 100-ю в рамках чемпіонату Італії. Бергамський клуб в Instagram привітав Руслана з ювілейним поєдинком.
Нагадаємо, що 29-річний футболіст проводить свій третій сезон в Серії А. В його активі 22 голи та 20 результативних передач.
Напередодні Малиновський приєднався до заклику музичного колективу Kalush Orchestra на сцені Євробачення.
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