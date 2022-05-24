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«Манчестер Сіті» незабаром підпише чергового конкурента Зінченка

Клуб вже домовився з гравцем про п'ятирічний контракт
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
10:45
«Манчестер Сіті» незабаром підпише чергового конкурента Зінченка

«Манчестер Сіті» влітку планує підписати лівого захисника «Брайтона» Марко Кукурелью. Про це в Twitter повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Наразі відомо, що «Ман Сіті» веде переговори з «Брайтоном».

При цьому, 23-річний Кукурелья вже домовився з «Ман Сіті» про контракт до 2027 року.

Кукурелья перейшов в «Брайтон» в серпні 2021 року з «Хетафе». Також футболіст в дорослому футболі грав в «Барселоні» та «Ейбарі».

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вихованця «Еспаньола» і «Барселони» в 20 млн євро.

У минулому сезоні іспанець провів 38 матчів, забив один м'яч і зробив дві гольові передачі.
Карен Агабекян
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Теги

Марко Кукурелья Манчестер Сіті Брайтон

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