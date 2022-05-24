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«Манчестер Сіті» побачив заміну екс-гравцеві «Шахтаря» в хавбеку збірної Англії

26-річний футболіст може зайняти місце, що звільнилося в клубі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
21:10
«Манчестер Сіті» побачив заміну екс-гравцеві «Шахтаря» в хавбеку збірної Англії
Келвін Філліпс / Фото - The Times

«Манчестер Сіті» зацікавлений в придбанні півзахисника «Лідса» Келвіна Філліпса. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, в 26-річному гравцеві збірної Англії боси клубу вбачають заміну для Фернандіньо. Хавбек покине команду.

Чинний контракт Філліпса розрахований до літа 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» незабаром підпише чергового конкурента Зінченко.

Сергій Стаднюк
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Теги

Лідс Фернандіньо Манчестер Сіті

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