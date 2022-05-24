«Манчестер Сіті» незабаром підпише чергового конкурента Зінченка
«Манчестер Сіті» побачив заміну екс-гравцеві «Шахтаря» в хавбеку збірної Англії
26-річний футболіст може зайняти місце, що звільнилося в клубі
Келвін Філліпс / Фото - The Times
«Манчестер Сіті» зацікавлений в придбанні півзахисника «Лідса» Келвіна Філліпса. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Екрем Конур.
За інформацією джерела, в 26-річному гравцеві збірної Англії боси клубу вбачають заміну для Фернандіньо. Хавбек покине команду.
Чинний контракт Філліпса розрахований до літа 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 50 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» незабаром підпише чергового конкурента Зінченко.
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