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«Манчестер Юнайтед» готовий продати Ван-Біссаку. Тен Хаг не хочу бачити гравця в команді

Англійцю доведеться шукати новий клуб<br>
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18:30
«Манчестер Юнайтед» готовий продати Ван-Біссаку. Тен Хаг не хочу бачити гравця в команді
Аарон Ван-Біссака / Фото - skysports.com
«Манчестер Юнайтед» має намір позбутися від англійського захисника Аарона Ван-Біссаки в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, новий наставник команди Ерік тен Хаг не розраховує на 24-річного футболіста.

МЮ придбав Ван-Біссаку у «Крістал Пелас» влітку 2019 року за 55 млн євро. У сезоні-2021/22 Аарон втратив статус гравця стартового складу, але взяв участь в 20 матчах АПЛ, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що «Атлетіко» в літнє трансферне вікно намагатиметься підписати Ван-Біссаку.
Володимир Кириченко
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Теги

Ерік тен Хаг Манчестер Юнайтед

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