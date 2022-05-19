Новий наставник «Манчестер Юнайтед» прагне зберегти Роналду в команді
«Манчестер Юнайтед» готовий продати Ван-Біссаку. Тен Хаг не хочу бачити гравця в команді
Англійцю доведеться шукати новий клуб<br>
Аарон Ван-Біссака / Фото - skysports.com«Манчестер Юнайтед» має намір позбутися від англійського захисника Аарона Ван-Біссаки в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, новий наставник команди Ерік тен Хаг не розраховує на 24-річного футболіста.
МЮ придбав Ван-Біссаку у «Крістал Пелас» влітку 2019 року за 55 млн євро. У сезоні-2021/22 Аарон втратив статус гравця стартового складу, але взяв участь в 20 матчах АПЛ, не відзначившись результативними діями.
Раніше повідомлялося, що «Атлетіко» в літнє трансферне вікно намагатиметься підписати Ван-Біссаку.
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