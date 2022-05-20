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«Манчестер Юнайтед» готовий провернути трансфер 21-річного захисника «Барселони»

Американець може перебратися в АПЛ
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08:56
«Манчестер Юнайтед» готовий провернути трансфер 21-річного захисника «Барселони»
Сержіньо Дест / Фото - unitedinfocus
«Манчестер Юнайтед» зацікавлений в послугах захисника «Барселони» Сержіньо Деста.

Англійці розглядають варіант з придбанням 21-річного американця в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє 90min.

У переході гравця особисто зацікавлений новий головний тренер манкуніанцев Ерік тен Хаг, який раніше працював з ним в «Аяксі».

У поточному сезоні 21-річний Дест зіграв за «Барселону» 31 матч у всіх турнірах, не забив жодного м'яча і зробив 3 асиста. Його контракт з клубом діє до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Юнайтед» має намір позбутися від англійського захисника Аарона Ван-Біссаки в літнє трансферне вікно.
Володимир Кириченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Барселона (футбол) Сержіньо Дест

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