«Манчестер Юнайтед» готовий продати Ван-Біссаку. Тен Хаг не хочу бачити гравця в команді
«Манчестер Юнайтед» готовий провернути трансфер 21-річного захисника «Барселони»
Американець може перебратися в АПЛ
Сержіньо Дест / Фото - unitedinfocus«Манчестер Юнайтед» зацікавлений в послугах захисника «Барселони» Сержіньо Деста.
Англійці розглядають варіант з придбанням 21-річного американця в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє 90min.
У переході гравця особисто зацікавлений новий головний тренер манкуніанцев Ерік тен Хаг, який раніше працював з ним в «Аяксі».
У поточному сезоні 21-річний Дест зіграв за «Барселону» 31 матч у всіх турнірах, не забив жодного м'яча і зробив 3 асиста. Його контракт з клубом діє до літа 2025 року.
Раніше повідомлялося, що «Манчестер Юнайтед» має намір позбутися від англійського захисника Аарона Ван-Біссаки в літнє трансферне вікно.
Коментарі 0