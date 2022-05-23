«Манчестер Юнайтед» готовий провернути трансфер 21-річного захисника «Барселони»
«Манчестер Юнайтед» представив тен Хага
Також відомий тренерський штаб фахівця
«Манчестер Юнайтед» на своєму сайті офіційно представив нового головного тренера команди Еріка тен Хага.
Також відомо, що в тренерський штаб нідерландця увійшли 52-річний Стів Макларен і Мітчелл ван дер Хаг.
Відзначимо, що Макларен в 1999-2001 роках допомагав Алексу Фергюсону в МЮ.Нагадаємо, тен Хаг не зацікавлений в роботі з захисником МЮ Ван-Біссакою.
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