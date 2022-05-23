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«Манчестер Юнайтед» представив тен Хага

Також відомий тренерський штаб фахівця
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
15:45
«Манчестер Юнайтед» представив тен Хага

«Манчестер Юнайтед» на своєму сайті офіційно представив нового головного тренера команди Еріка тен Хага.

Також відомо, що в тренерський штаб нідерландця увійшли 52-річний Стів Макларен і Мітчелл ван дер Хаг.

Відзначимо, що Макларен в 1999-2001 роках допомагав Алексу Фергюсону в МЮ.

Нагадаємо, тен Хаг не зацікавлений в роботі з захисником МЮ Ван-Біссакою.
Карен Агабекян
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Теги

Ерік тен Хаг Манчестер Юнайтед

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