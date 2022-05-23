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Марез: «Ліверпуль» ненавидить нас. Якби не ми, вони б перемагали кожного року. Але ми тут»

Нападник «Манчестер Сіті» дозволив собі відвертості
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22:33
Марез: «Ліверпуль» ненавидить нас. Якби не ми, вони б перемагали кожного року. Але ми тут»

Вінгер «Манчестер Сіті» Ріяд Марез після того як його команда здобула чемпіонство дозволив собі відверто висловитися про «Ліверпуль»:

«Ліверпуль» – божевільна команда, це чудова команда. Я знаю, вони ненавидять нас. Вони втомилися від нас, тому що якби нас тут не було, вони б перемагали кожного сезону. Але ми тут і ми ніколи не відступимо, ми будемо тут і наступного сезону».

Варто відзначити, що з останніх чотирьох сезоні «Ліверпуль» двічі фінішував другим в АПЛ, тоді як «Манчестер Сіті» ставав чемпіоном.

Можливо, наступного сезону в чемпіонаті Англії про себе зможе заявити і «Манчестер Юнайтед». Манкуніанці отримали нового головного тренера.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Ліверпуль Манчестер Сіті Ріяд Марез

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