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Марлон: «Планую піти з «Шахтаря». При цьому, хочу залишитися в Європі»

Бразильський захисник має пропозиції з батьківщини
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:47
Марлон: «Планую піти з «Шахтаря». При цьому, хочу залишитися в Європі»

Центральний захисник «Шахтаря» Марлон заявив Portal do Colorado, що хоче покинути українську команду:

«В умовах невизначеності, яка існує в Україні, я планую піти з «Шахтаря» та знайти іншу команду. При цьому я хочу залишитися в Європі».

Раніше повідомлялося, що колишній гравець «Сассуоло» має пропозиції від трьох клубів з Бразилії: «Атлетико Мінейро», «Фламенго» та «Інтернасьонала».

Нагадаємо, український півзахисник «Шахтаря» пройшов медобстеження у «Баєрі».

Сергій Лук'яненко
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