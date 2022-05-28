Мудрик пройшов медогляд в «Баєрі». Контракт буде підписаний найближчим часом
Марлон: «Планую піти з «Шахтаря». При цьому, хочу залишитися в Європі»
Бразильський захисник має пропозиції з батьківщини
Центральний захисник «Шахтаря» Марлон заявив Portal do Colorado, що хоче покинути українську команду:
«В умовах невизначеності, яка існує в Україні, я планую піти з «Шахтаря» та знайти іншу команду. При цьому я хочу залишитися в Європі».
Раніше повідомлялося, що колишній гравець «Сассуоло» має пропозиції від трьох клубів з Бразилії: «Атлетико Мінейро», «Фламенго» та «Інтернасьонала».
Нагадаємо, український півзахисник «Шахтаря» пройшов медобстеження у «Баєрі».
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