«Марсель» і «Монако» – в ЛЧ, «Ренн» – у ЛЄ, «Ніцца» – в ЛК. Результати боротьби за єврокубки в Лізі 1
Завершилися всі матчі заключного туру французької Ліги 1. З претендентів на єврокубки переміг тільки «Марсель».
Дубль Жерсона, Голи Ундера і Бакамбу дозволили «Олімпіку» розгромити «Страсбур». Таким чином команда завоювала пряму путівку в Лігу чемпіонів.
Сталося це завдяки нічиєю «Монако» з «Лансом». А світова «Ренна» з «Ліллем» дозволила за додатковими показниками випередити «Ніццу» в боротьбі за Лігу Європи.
Та, в свою чергу, зробила камбек на останніх хвилинах матчу з «Реймсом». Хет-трик Делора подарував путівку в Лігу конференцій.
Ліга 1, 38 тур
«Реймс» - «Ніцца» 2: 3
Голи: Екітіке, 9, Думбія, 17 - Делор, 75 (пен.), 77, 82
«Реймс»: Райковіч, Бюсі (Фліп, 84), Абдельхамід, Фас, Мунеці, Фоке, Матусіва, Лопі, Думбія (ван Берген, 84), Туре (Каюсте, 75), Екітік (Зенелі, 62).
«Ніцца»: Бенітес, Данілюк, Данте (Лотомба, 46), Тодібо, Бар (Амаві, 46), Будауі (Браімі, 56), Росаріо (Шнайдерлін, 56), Тюрам, Делор, Гуїрі, Клюйверт (Гессан, 68).
Попередження: Данте, Браімі
«Марсель» - «Страсбур» 4: 0
Голи: Жерсон, 32, 89, Ундер, 73, Бакамбу, 90
«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар, Луан Перес, Камара, Ронж, Жерсон, Ундер (Лірола, 90), Харіт (Луїс Енріке, 90), Гендузі, Гуйе (Колашінац, 90), Мілік (Бакамбу, 90).
«Страсбур»: Зельс, Гільбер, Джику, Ньямсі, Перрен, Касі (Філя, 85), Ахолу (Белльгард, 73), Прціч (Сіссоко, 72), Томассон (Канділь, 85), Гамейро (Діалло, 72), Ажорк.
Попередження: Чалета-Цар, Гуйе - Сіссоко
«Ланс» - «Монако» 2: 2
Голи: Франківськи, 30, Ганаго, 90 - Бадіашіль, 34, Бен-Йеддер, 62
«Ланс»: Фаріньес, Клосс, Граді (Каюзак, 89), Данзо, Медіна, Франківські (Мачадо, 69), Фофана, Дукур, Давид Кошта (Жан, 81), Сотока (Саїд, 69), Калімуендо (Ганаго, 81).
«Метц»: Нюбель, Агіляр, Дісасі, Бадіашіль, Кайо Енріке (Маріпан, 88), Вандерсон (Якобс, 73), Головін (Боадю, 58), Тчуамені, Фофана, Бен-Йеддер (Матазо, 88), Фолланд.
Попередження: Данзо, Граді - Фолланд, Тчуамені, Кайо Енріке
«Лілль» - «Ренн» 2: 2
Голи: Веа, 11, 88 - Буріго, 41, Жирассі, 90
«Лілль»: Лео Жардім, Челік, Фонте, Ботман, Тіагу Джало, Андре (Онана, 70), Саншеш, Веа, Йилмаз (Гомес, 81), Девід (Жегрова, 86), Бамба (Гудмундссон, 86).
«Ренн»: Гоміса, Траоре, Агерд, Омарі (Мартен, 84), Трюффер, Ті (Угошукву, 83), Сантамарія, Маєр, Буріго (Ассіньон, 75), Лаборд (Жірассі, 59), Тер'є (Доку, 76).
Попередження: Андре, Саншеш - Трюффер, Омарі
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