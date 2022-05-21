«Марсель» і «Монако» – в ЛЧ, «Ренн» – у ЛЄ, «Ніцца» – в ЛК. Результати боротьби за єврокубки в Лізі 1

У Франції був зіграний заключний тур

Фото - Страсбур

Завершилися всі матчі заключного туру французької Ліги 1. З претендентів на єврокубки переміг тільки «Марсель».

Дубль Жерсона, Голи Ундера і Бакамбу дозволили «Олімпіку» розгромити «Страсбур». Таким чином команда завоювала пряму путівку в Лігу чемпіонів.

Сталося це завдяки нічиєю «Монако» з «Лансом». А світова «Ренна» з «Ліллем» дозволила за додатковими показниками випередити «Ніццу» в боротьбі за Лігу Європи.

Та, в свою чергу, зробила камбек на останніх хвилинах матчу з «Реймсом». Хет-трик Делора подарував путівку в Лігу конференцій.

Ліга 1, 38 тур

«Реймс» - «Ніцца» 2: 3

Голи: Екітіке, 9, Думбія, 17 - Делор, 75 (пен.), 77, 82

«Реймс»: Райковіч, Бюсі (Фліп, 84), Абдельхамід, Фас, Мунеці, Фоке, Матусіва, Лопі, Думбія (ван Берген, 84), Туре (Каюсте, 75), Екітік (Зенелі, 62).

«Ніцца»: Бенітес, Данілюк, Данте (Лотомба, 46), Тодібо, Бар (Амаві, 46), Будауі (Браімі, 56), Росаріо (Шнайдерлін, 56), Тюрам, Делор, Гуїрі, Клюйверт (Гессан, 68).

Попередження: Данте, Браімі

«Марсель» - «Страсбур» 4: 0

Голи: Жерсон, 32, 89, Ундер, 73, Бакамбу, 90

«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар, Луан Перес, Камара, Ронж, Жерсон, Ундер (Лірола, 90), Харіт (Луїс Енріке, 90), Гендузі, Гуйе (Колашінац, 90), Мілік (Бакамбу, 90).

«Страсбур»: Зельс, Гільбер, Джику, Ньямсі, Перрен, Касі (Філя, 85), Ахолу (Белльгард, 73), Прціч (Сіссоко, 72), Томассон (Канділь, 85), Гамейро (Діалло, 72), Ажорк.

Попередження: Чалета-Цар, Гуйе - Сіссоко

«Ланс» - «Монако» 2: 2

Голи: Франківськи, 30, Ганаго, 90 - Бадіашіль, 34, Бен-Йеддер, 62

«Ланс»: Фаріньес, Клосс, Граді (Каюзак, 89), Данзо, Медіна, Франківські (Мачадо, 69), Фофана, Дукур, Давид Кошта (Жан, 81), Сотока (Саїд, 69), Калімуендо (Ганаго, 81).

«Метц»: Нюбель, Агіляр, Дісасі, Бадіашіль, Кайо Енріке (Маріпан, 88), Вандерсон (Якобс, 73), Головін (Боадю, 58), Тчуамені, Фофана, Бен-Йеддер (Матазо, 88), Фолланд.

Попередження: Данзо, Граді - Фолланд, Тчуамені, Кайо Енріке

«Лілль» - «Ренн» 2: 2

Голи: Веа, 11, 88 - Буріго, 41, Жирассі, 90

«Лілль»: Лео Жардім, Челік, Фонте, Ботман, Тіагу Джало, Андре (Онана, 70), Саншеш, Веа, Йилмаз (Гомес, 81), Девід (Жегрова, 86), Бамба (Гудмундссон, 86).

«Ренн»: Гоміса, Траоре, Агерд, Омарі (Мартен, 84), Трюффер, Ті (Угошукву, 83), Сантамарія, Маєр, Буріго (Ассіньон, 75), Лаборд (Жірассі, 59), Тер'є (Доку, 76).

Попередження: Андре, Саншеш - Трюффер, Омарі